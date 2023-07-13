وزير التعليم: 1000 طالب يحصلون على الدرجة النهائية في امتحان الكيمياء

زفّ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة، موضحا أنّه تصحيح نصف أوراق امتحان الكيمياء، بيّن حصول 1000 طالب على الدرجة النهائية.

امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2023

وأضاف وزير التربية والتعليم، في بيان صحفي، أنّ هناك 5 آلاف طالب في الثانوية العامة الشعبة العلمية، حصلوا على درجات تفوق 95%.

واختتم طلاب الصف الثالث الثانوي بشعبتيها الأدبية والعلمية، ماراثون امتحانات الثانوية العامة بامتحان مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضة البحتة الجبر والهندسة الفراغية شعبة الرياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، وفق الجداول المعلنة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.