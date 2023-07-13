وزير التعليم: لم تحدث أي عملية تسريب في امتحانات الثانوية العامة

اختتم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، جولاته لمتابعة انتظام سير امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 «الدور الأول»، حيث أجرى زيارة إلى محافظة الجيزة؛ وكان في استقباله لدى وصوله، اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وأشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وحرص الدكتور رضا حجازي، في مستهل زيارته، على التواصل مع غرفة العمليات المركزية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة؛ لمتابعة سير الامتحانات فى مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضة البحتة «الجبر والهندسة الفراغية» للشعبة العلمية رياضة، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، كما يؤدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات «الأحياء ـ الجيولوجيا» لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات لشعبة الرياضيات.

واطمأن الوزير على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات، من خلال مديرى المديريات التعليمية.

امتحانات الثانوية العامة 2023 ..الوزارة تصدت للغش

وفي إطار ختام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، أكد الوزير أنّه من خلال آراء الطلاب في امتحانات اليوم شهد ارتياحًا وطمأنينة من الطلاب حول مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، مشيرًا إلى أن الامتحانات سارت بشكل منضبط وهادئ.

وأكد الوزير أنّ الوزارة حرصت على اتخاذ الإجراءات الحاسمة التي من شأنها التصدي للغش بأشكاله كافة، لضمان انتظام سير الامتحانات، لافتًا إلى أنّه جرى وضع العديد من الآليات التي تحد من هذه العمليات، ولم يحدث أي عملية تسريب هذا العام خلال مدة الامتحانات، بل حالات تداول لامتحانات أعوام سابقة، كما تم ضبط عدة حالات لطلاب أثناء نشر أجزاء من ورقة الأسئلة على الفور، وتم تطبيق الإجراءات المشددة حيال هذه الحالات، وتطبيق القرار الوزاري رقم «34» لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم «205» لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وأكد الدكتور رضا حجازي، أنّ الوزارة بذلت جهودًا كبيرة هذا العام لضمان انتظام سير الامتحانات على مستوى الجمهورية، ومن بين هذه الإجراءات تغيير رؤساء اللجان بشكل دورى وتدوير العمال بالمدارس وتشديد اجراءات التفتيش لدى دخول الطلاب اللجان وسرعة ضبط أي حالة غش الكتروني يتم رصدها.

امتحانات الثانوية العامة تمت بانضباط

وأشار الوزير إلى أنّ منظومة امتحانات الثانوية العامة ليست مسؤولية الوزارة وحدها، بل بالمشاركة مع العديد من الوزارات والجهات المعنية التي تتعاون مع الوزارة، موجّهًا الشكر للجهات المشاركة التي ساهمت في حسن سير الامتحانات لهذا العام.

وأوضح الدكتور رضا حجازي، أنّه حريص على حصول كل طالب على حقه كاملا، مشيرا إلى أنّه سيكون متاحا خلال التظلمات للطلاب الاطلاع على كراسة الأسئلة والبابل شيت.

كما وجه وزير التربية والتعليم الشكر والتقدير للقائمين على امتحانات الثانوية العامة، وجميع مديرى المديريات والعاملين بغرف العمليات فى جميع المحافظات، لجهودهم وحسن إدارتهم والتزامهم بتطبيق التعليمات والإجراءات الخاصة بالعملية الامتحانية.

وأضاف الوزير أنّ الوزارة بذلت أقصى جهودها لإتمام الامتحانات بصورة منضبطة وآمنة، لخدمة أبنائها الطلاب، حرصًا على تحقيق تكافؤ الفرص وضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا، مشيرًا إلى أنه تم إعداد الامتحانات هذا العام من خلال سحب الامتحان من بنوك الأسئلة، على أن يتم مراجعتها من قبل 10 خبراء لمراجعتها وتنظيمها واعتمادها.

حصول 1000 طالب على الدرجة النهائية

وأعلن الوزير خلال لقائه بغرف العمليات أنّ مؤشرات تصحيح مادة الكيمياء جيدة، مشيرًا إلى أنّ تصحيح 260 ألف ورقة أي ما يعادل نصف أوراق إجابة الامتحان، أظهر حصول 1000 طالب على الدرجة النهائية، و5000 طالب حصل على 95% فأكثر، لافتًا إلى أنّ هذه النتائج مبشرة جدًا، وأنّ كل طالب سيأخذ حقه.

من جانبه، رحب اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالدكتور رضا حجازي، خلال زيارته للمحافظة، مشيدًا بجهوده للارتقاء بالعملية التعليمية، وحرصه على متابعة انتظام سير الامتحانات بجميع المحافظات، فضلًا عن الإجراءات التي جرى اتخاذها لضمان نجاح منظومة الامتحانات، ومعربًا عن تقديره للعاملين بمنظومة الامتحانات لجهودهم المخلصة التي ساهمت في انتظام سير الامتحانات.

وأكد محافظ الجيزة أنّ امتحانات الثانوية العامة هذا العام شهدت انضباطًا والتزامًا، وسارت أجواء الامتحانات بصورة منتظمة، مشيرًا إلى أنّ هذا يدل على الإعداد والتنفيذ الجيد على مستوى وزارة التربية والتعليم لهذه المنظومة الكبيرة.

وأشار المحافظ إلى أنّ محافظة الجيزة حرصت على انتظام سير الامتحانات بسلام، وتوافر التجهيزات اللازمة بمقار اللجان، وتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات، لافتًا إلى أنّه كان هناك تنسيق وتواصل مستمر بين غرفة العمليات بالمحافظة، والغرفة المركزية بالوزارة، وغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز لتلقي أي بلاغات والتعامل معها بشكل فوري.

ووجّه محافظ الجيزة، الشكر للجهات المعنية المشاركة لدورها المهم في حسن سير الامتحانات، دون حدوث أي معوقات أو مشكلات، كما وجّه الشكر والتقدير للعاملين بمديرية التربية والتعليم بالجيزة على جهودهم خلال فترة الامتحانات.

وفي إطار زيارة الوزير لمحافظة الجيزة، تفقد الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لجنة مدرسة السعيدية الرياضية بنين التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، أثناء تأدية الطلاب للامتحانات في مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضة البحتة «الجبر والهندسة الفراغية» للشعبة العلمية رياضة، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، حيث تضم هذه المدرسة 639 طالبًا، وعدد اللجان بها 32 لجنة.

واطمأن الوزير، خلال تفقده اللجان، على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، موجّهًا مراقبي اللجان بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم لتأدية الطلاب الامتحان.

وتأكد الوزير من قيام الطلاب بتسجيل بياناتهم على ورقة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، مؤكدًا الاعتداد فقط بالإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وعدم الكتابة في كراسة الأسئلة.

ووجّه الوزير، الملاحظين بالتأكد من قيام الطلاب بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات، كما اطمأن الوزير على توزيع كتيب المفاهيم على الطلاب، وتوزيع النماذج الأربعة للأسئلة بطريقة صحيحة داخل اللجان.

وفي ختام زيارته، أشاد الوزير بانتظام وانضباط سير الامتحانات وبهدوء اللجان، دون أي مشكلات تعوق سير العملية الامتحانية بالمحافظة.

يذكر أنّ إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدور الأول بمحافظة الجيزة 86 ألفا و627 طالبًا وطالبة، بينهم 40 ألفا و257 طالبا بالشعبة الأدبية و34 ألفا و424 بالشعبة العلمية علوم، و11 ألفا و946 بالشعبة العلمية رياضيات من خلال 200 لجنة سير على مستوى المحافظة، و40 لجنة احتياطي.