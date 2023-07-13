وثائق وأوراق رسمية يمكن استخراجها بالموبايل.. أبرزها البطاقة الشخصية

أطلقت وزارة الاتصالات تطبيق مصر الرقمية والذي يتم تحميله عبر الهاتف المحمول، حتى يتمكن مستخدموه من استخراج المستندات التي يرغبون بها وإجراء الخدمات التي يحتاجون إليها بخطوات ببسيطة من الموبايل.

ويتيح تطبيق مصر الرقمية للمواطنين والمستخدمين فرصة إجراء 165 خدمة من خلاله عن طريق الموبايل فقط، ومن أكثر الخدمات التي يحتاجون إليها خدمات مصلحة الأحوال المدنية، ونستعرض من خلال هذا التقرير الخدمات والمستندات الخاصة بمصلحة الأحوال المدنية التي يمكن استخراجها عبر تطبيق بوابة مصر الرقمية من الموبايل، والتي جاءت كالتالي:

خدمات أحوال مدنية يمكن إجراؤها عبر تطبيق مصر الرقمية

1- بدل تالف أو فاقد بطاقة الرقم القومي: تتيح تلك الخدمة للمواطنين فرصة إصدار بدل التالف أو القاقد من البطاقة الشخصية وتوصيلها للمنزل.

2- إصدار شهادة الميلاد: تمكن هذه الخدمة المواطن من إصدار شهادة ميلاد مميكنة من مكانه وتوصيلها إلى عنوان منزله.

3- إصدار شهادة وفاة مميكنة مطبوعة مسبقا: تتيح تلك الخدمة للمواطن استخراج شهادة وفاة مميكنة تم طباعتها سابقا، ثم يتم توصيلها إلى العنوان المسجل على التطبيق.

4- إصدار قسيمة زواج: تمكن هذه الخدمة المواطنين من استخراج قسيمة زواج مميكنة وتم طباعتها سابقا، ثم يتم توصيلها للمنزل.

5- إصدار قسيمة طلاق: وتمكن تلك الخدمة المواطنين استخراج قسيمة طلاق مميكنة ومطبوعة مسبقا من المنزل وعبر تطبيق الهاتف المحمول، ويتم توصيلها للمنزل فور استخراجها.

6- إصدار شهادة ميلاد مميكنة لأول مرة: ويوفر تطبيق مصر الرقمية للمواطنين، فرصة إستخراج شهادة ميلاد مميكنة لأول مرة، ثم توصيلها للمنزل على العنوان المسجل.

وعلى الراغبين في استخدام تطبيق مصر الرقمية، يمكن استخراجه من خلال Play store لأجهزة الأندرويد، ومن خلال app store لأجهزة الآيفون، ثم يتم تسجيل حساب جديد للمستخدم حتى يستطيع إجراء جميع الخدمات المتاحة عليه.