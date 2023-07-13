شروط الحصول على المساعدات النقدية من بنك ناصر الاجتماعي والمستندات المطلوبة

تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم المساعدات المالية والنقدية للأسر الأكثر احتياجا، لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم من متطلبات الحياة، سواء كان ذلك بتوفير معاشات تكافل وكرامة لهم، أو من خلال توفير مساعدات نقدية لهم.

ويتيح بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي فرصة الحصول على مساعدات نقدية للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل والتي تتعرض إلى أزمات ويعجز دخلها عن مواجهة الأعباء المعيشية والصحية الصعبة التي تمر بها، ونوضح من خلال هذا التقرير الفئات المسموح لها الحصول على المساعدات النقدية، والشروط المطلوبة وإجراءات الحصول عليها، وفق الموقع الرسمي لبنك ناصر الاجتماعي، والتي جاءت كالتالي:

الفئات المسموح لها الحصول على المساعدات النقدية

- أسرة المريض.

- أسرة المسجون.

- الأسرة المعيلة.

- المهجورة والأرملة.

- أيتام الأبوين.

- المعاقون.

- طلاب العلم بالجامعات المستحق عليهم الرسوم الدراسية ولا يستطيعون سدادها.

- الكوارث.

ـ مشروعات التخرج للطلبة.

الشروط المطلوبة

- أن يكون الفرد أو الأسرة في حالة احتياج وغير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، ويعجز دخلها عن مواجهة الأعباء المعيشية والاجتماعية والصحية الصعبة، ويثبت ذلك من خلال البحث الاجتماعي.

- ضعف الحالة الاجتماعية والصحية للأسرة.

- أن يكون أحد أفراد الأسرة مريضا ويحتاج الى إجراء عملية أو جلسات أو أدوية بتكاليف تفوق قدرة الأسرة المادية.

- أن يكون أحد أفراد الأسرة ملتحقا بإحدى الجامعات أو المعاهد الحكومية، ومتراكم عليه مصروفات دراسية، أو يكون في السنة النهائية ويقوم بعمل مشروع التخرج، والأسرة غير قادرة على سداد هذه المصروفات أو تكلفة المشروع.

- أن يكون أحد أفراد الأسر الفقيرة حصل على شهادة محو الأمية، وأتم دراسته وحصل على شهادة جامعية.

- تعرض الأسرة أو أحد أفرادها لكارثة أو نكبة مما أدى إلى ضرر في النفس أو الممتلكات.

إجراءات الحصول على المساعدات النقدية

- تقديم نموذج طلب الحصول على المساعدة من فرع بنك ناصر الاجتماعي التابع لمحل إقامته.

- صور بطاقة الرقم القومي سارية المفعول بعد الإطلاع على الأصل.

- أصل البحث الاجتماعي معتمد ومختوم.

- شهادات ميلاد الأبناء وخطابات مدرسية تفيد الانتظام بالمدرسة.

- خطاب الهيئة القومية للمعاشات الحكومية، أو خطاب الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية.

- المستندات المؤيدة للحالة، وتتمثل في الآتي:

1- الأيتام: شهادة وفاة الوالدين أو وفاة الأب وزواج الأم.

2- المطلقة: قسيمة الطلاق.

3- الأرملة: شهادة وفاة الزوج.

4- أسرة مهجورة العائل: نموذج هجر من قسم الشرطة يفيد تغيب أو هجر رب الأسرة مدة لا تقل عن 6 شهور.

5- أسرة المسجون: خطاب أو نموذج من مصلحة السجون أو الرعاية اللاحقة يوضح تاريخ بداية السجن، وتاريخ وفاء المدة.

6- المريض أو العاجز: أصل تقرير طبي معتمد ومختوم من مستشفى حكومي أو مركز طبي يثبت حالة المرض أو العجز، وأصل تقرير طبي معتمد ومختوم من مستشفى خاص في حالة عمليات زرع القواقع أو الكبد أو الكلى ومرفق به تقرير لجنة التأمين الصحي أو المجالس الطبية.

7- الطالب الجامعي: بيان معتمد من شئون الطلبة من الكلية أو المعهد الملتحق به الطالب أو الطالبة موضح به قيمة المتأخرات المقيدة عليه، وبيان النجاح عن السنوات السابقة.

8- محو الأمية: شهادة محو الأمية بالإضافة إلى الشهادة الجامعية .