للمطلقات.. خطوات صرف «النفقة» عن طريق المحمول من بنك ناصر الاجتماعي

تحت مفهوم «التنمية الاجتماعية»، أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، عددا من الخدمات لجميع المواطنين، وعلى رأسهم المرأة، ومن ضمن هذه الخدمات، أتاحت الوزارة إمكانية صرف المطلقة للنفقة عن طريق الهاتف، من خلال بنك ناصر الاجتماعي، وهى ما تعد بمثابة محفظة افتراضية على الهاتف المحمول توضع فيها الأموال، يمكن من خلال دفع الفواتير والشراء وتحويل واستقبال الأموال، بدون استخدام نقود «كاش»، ودون حاجة لوجود حساب بنكي لمستخدم هذه الخدمة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات صرف «النفقة» عن طريق المحمول من «بنك ناصر الاجتماعي»، وفقا لموقع وزارة التضامن الاجتماعى الإلكتروني.

خطوات صرف «النفقة» عن طريق المحمول من «بنك ناصر الاجتماعي»

تضم خطوات صرف «النفقة» عن طريق المحمول من «بنك ناصر الاجتماعي»، عددا من المراحل، وتتمثل في:

1- ملء استمارة الخدمة

- التوجه لأحد فروع بنك ناصر الاجتماعي.

- ملء استمارة الاشتراك في خدمة «تحويل النفقة عبر المحمول».

2- شركة المحمول

- فتح محفظة ذكية، من خلال أي فرع لشركة المحمول التابعة لها المستحقة.

3- رسالة بالنفقة

- ستتلقى المستحقة رسالة شهرية عبر هاتفها المحمول تخبرها بأن قيمة ما تحصله من النفقة أصبح في محفظتها الذكية.

- ستتضمن هذه الرسالة كودا، من خلاله تستطيع المستحقة صرف النفقة من شركة المحمول.

4- فرع شركة المحمول

- التوجه لأي فرع لشركة المحمول الذي تتبعه المستحقة أو أي فرع يقدم خدمات فوري لتتمكن من صرف النفقة في وقتها.