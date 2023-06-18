بنك ناصر الاجتماعي يقدم 26 خدمة لذوي الاحتياجات الخاصة عبر الموقع الرسمي

يتيح بنك ناصر الاجتماعي، لذوي الاحتياجات الخاصة، عدد كبير من الخدمات الإلكترونية، عبر موقعه الرسمي الإلكتروني، بهدف تسهيل عملية الحصول على الطلبات المختلفة، التي يحتاج إليها ذوي الإعاقة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خدمات بنك ناصر الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة، وفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لبنك ناصر الاجتماعي.

خدمات بنك ناصر الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة

- طلب الحصول على وحدة سكنية حالات قاسية/أشخاص ذوي إعاقة.

- طلب استخراج ترخيص مزاولة حرفة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

- إصدار بطاقة إثبات شخصية لمعاق.

- استمارة فحص طبي لطالبي المساعدات الضمانية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

- طلب الحصول على معاش كرامة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

- طلب استخراج شهادة قيد (كعب عمل) للأشخاص ذوي الإعاقة.

- طلب تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

- طلب التحاق بمركز رياضي للأشخاص ذوي الإعاقة.

- الحصول على رخصة قيادة سيارة خاصة أو دراجة نارية للأشخاص ذوي الإعاقة.

- التقدم للصف الأول الابتدائي (صم).

- التقدم للصف الأول الابتدائي (ضعاف السمع).

- التقدم لرياض الأطفال (الأطفال ذوي الإعاقة البصرية وضعاف البصر).

- التقدم للصف الأول الابتدائي (الأطفال ذوي الإعاقة البصرية وضعاف البصر).

- إصدار بطاقة إثبات شخصية لمعاق كفيف.

- التقدم لمدارس وفصول التربية الفكرية بالحلقة الابتدائية من مرحلة التعليم الأساسي للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.

- الالتحاق بدار حضانة للأطفال ذوي الإعاقة.

- طلب استخراج شهادة قياس مستوى المهارة للأشخاص ذوي الإعاقة.

- طلب الإعفاء من رسوم العلاج الطبيعي للأشخاص ذوي الإعاقة بمراكز العلاج الطبيعي.

- طلب الحصول على خدمات مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.

- طلب مساعدة مالية لأصحاب المعاشات / طلبة الجامعات / المعاقين.

- طلب صرف الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة.

- طلب تأهيل مهني للأشخاص ذوي الإعاقة.

- طلب شهادة تأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة للحالات المؤهلة دراسياً.

- طلب الحصول على سيارة مجهزة.

- طلب التحاق بمؤسسات التثقيف الفكري.

- صرف منحة دراسية للأفراد أو الأسر المستفيدين من المعاش الضماني.

- طلب الالتحاق بمراكز التكوين المهني للأشخاص ذوي الإعاقة.

- طلب التحاق بمركز التأهيل الشامل.