العلاج الطبيعي بالدقهلية تستقبل 21 ألف حالة وتجري 51 ألف جلسة

كشف الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن قيام إدارة العلاج الطبيعي بالمديرية وأقسام وعيادات العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية التابعة استقبلت نحو 21 ألف حالة بنهاية يونيو الماضي، بإجمالي جلسات تخطت حاجز الـ51 ألفاً.

الكشف على المواطنين بالدقهلية

وأوضح شريف مكين، في بيان له أنه جاء تنفيذ لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتعليمات محافظة الدقهلية، بضرورة توفير جميع الخدمات بكافة التخصصات والتوسع في إنشاء وحدات العلاج الطبيعي لتأمين جودة الرعاية والحصول على مستوى عالي من الاهتمام بالمرضى.

الكشف على 21 ألف حالة بالدقهلية

وأوضح الدكتور أكرم عبد المنعم، مدير إدارة العلاج الطبيعي، أن عدد الجلسات لمرضى الغسيل الكلوي بلغ 4481 جلسة علاوة على 2008 للأطفال وما يناهز 1771جلسة لمرضى الداخلي والعناية.

جولات تفقدية مكثفة لأقسام وعيادات العلاج

ولفت مدير إدارة العلاج الطبيعي في مديرة الصحة بالدقهلية أن شهر يونيو الماضي شهد جولات تفقدية مكثفة لأقسام وعيادات العلاج الطبيعي بكافة أنحاء المحافظة تضمنت نحو 35 زيارة لإدارات عدة من بينها نبروه وبلقاس إلى جانب ميت غمر، محلة دمنة ومنية النصر.

وأشار «عبد المنعم»، أنه فيما يخص بروتوكول التعاون بين إدارتي العلاج الطبيعي والحضانات فقد بلغ إجمالي عدد الجلسات بحضانات الأطفال 162 ونحو 16 بعناية الأطفال، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع في تطبيق البروتوكول بعدة مستشفيات تابعة.