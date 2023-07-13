السيسي وآبي أحمد يؤكدان بدء مفاوضات عاجلة في ملف السد الإثيوبي

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية آبي أحمد؛ لاستئناف المناقشات بينهما.

وجدد الزعيمان تأكيد إرادتهما السياسية المتبادلة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا، انطلاقًا من الرغبة المشتركة في تحقيق مصالحهما المشتركة وازدهار الشعبين الشقيقين، بما يسهم أيضاً بشكل فعال في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة، وقدرة الدولتين على التعامل مع التحديات المشتركة، ‏وناقش الزعيمان سبل تجاوز الجمود الحالي في مفاوضات السد الإثيوبي.

واتفق الطرفان على النقاط التالية في هذا الصدد:

1- الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان حول قواعد تشغيل السد، وبذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء منها خلال 4 أشهر.

2- عدم إلحاق ضرر بمصر والسودان، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين.