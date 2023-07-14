تجديد حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار في مصر القديمة

خضع المتهمون في قضية التنقيب عن الآثار بالقاهرة لجلسة تحقيق للإدلاء بأقوالهم في التهم المنسوبة إليهم، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

التنقيب عن الآثار داخل مخزن

تعود تفاصيل الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات مدرية أمن القاهرة من قيام تشكيل عصابي بالتنقيب عن الآثار داخل مخزن بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة مالك المخزن و3 آخرين.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم داخل المخزن المشار إليه، حال قيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وعُثر بداخله على حفرة بقطر مترين، وعُمق 6 أمتار، والأدوات المستخدمة في أعمال الحفر والتنقيب.

عقوبة التنقيب عن الآثار

وحول الموقف القانوني المتوقع للمتهمين بالتنقيب عن الآثار قال أشرف ناجي، المحامي بالنقض، إن قانون العقوبات حدد في المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2018 المعدل لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، أن «يعاقب كل من سرق أثرا سواء كان مسجلا أو لا، أو سواء كانت معدة للتسجيل، أو من الهيئات المصرح لها بالتنقيب وأعمال البعثات، وكان ذلك بقصد التهريب، بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه».