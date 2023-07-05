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قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهمين في قضية الاتجار بالمواد المخدرة في دمياط لمدة 15 يوم علي ذمة التحقيقات، كما طالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

ضبط المتهمين

تعود تفاصيل الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات مدرية أمن دمياط بقيام 9 أشخاص بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها في نطاق دوائر مراكز شرطة دمياط.

وعقب تقنين الإجراءات وجمع المعلومات تم استهداف المتهمين، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم، وبحوزتهم عدد 12 كيلوجرامًا من الحشيش، و6 كيلوجرامات بانجو، و15 كيلوجرامًا هيدرو، وكمية لمخدر الهيروين، بالإضافة الي 2 فرد محلي وعدد من الطلقات لذات العيار، وعدد 9 هواتف محمولة، ومبلغ مالي. جري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الموقف القانوني

وحول العقوبة المتوقعة علي المتهمين بالاتجار بالمخدرات في دمياط يقول المحامي أحمد علي إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.