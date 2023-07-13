بالزغاريد والرقص.. طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ يودعون الامتحانات

سيطرت حالة من الفرحة على طلاب الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ، عقب انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة لعام 2023، اليوم الخميس، بعد مجهود مضني طوال العام، عقب خروجهم من لجان الامتحانات.

إطلاق الشماريخ والألعاب النارية في الهواء

وعبّر الطلاب عن سعادتهم بانتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة من خلال إطلاق الشماريخ والألعاب النارية في الهواء، والرقص على أنغام الطبول والأغاني الشعبية، فضلاً عن تنظيم مسيرات بالسيارات في شوارع المراكز والمدن، وحرصت عدد من أولياء أمور الطلاب على إطلاق الزغاريد أمام اللجان.

وعقب انتهاء الاحتفالات العارمة لطلاب الثانوية العامة، اصطحب الأهالي أبناءهم الطلاب للعودة إلى منازلهم، وفضّل بعض الطلاب الذهاب مباشرةً من الامتحانات لقضاء الإجازة بمصيف بلطيم للاستمتاع بالطبيعة الخلابة به.

انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة

وأعرب طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ، عن سعادتهم بانتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة، لافتين أنّهم سينتظرون ظهور النتيجة بفارغ الصبر حتي يحددون من خلال المجموع الكلية التي سيلتحقون بها، متمنيين التوفيق لهم ولجميع زملائهم الطلاب.

طلاب الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ

وأدى طلاب الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ «الدور الأول»، الامتحان الأخير في مواد الأحياء لطلاب الشعبة العلمية «علوم»، والرياضيات البحتة «الجبر والهندسة فراغية» لطلاب الشعبة العلمية «رياضيات»، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ 25 ألفًا و99 طالبًا وطالبة، موزعين علي 76 لجنة عامة، بـ12 إدارة تعليمية، بين 13 إدارة تعليمية تضمها مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، لعدم وجود لجان ثانوية عامة بإدارة سيدي غازي التعليمية، لأداء طلاب المدارس بلجان إدارتي شرق وغرب كفر الشيخ التعليميتين.