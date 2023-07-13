هل تم إيقاف تجديد الزيارات العائلية؟.. الجوزات السعودية تجيب

وجه أحد المغردين سؤالاً إلى المديرية العامة للجوازات السعودية، عبر صفحتها الرسمية على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماهي، يستفسر فيه عن صحة إيقاف تجديد الزيارات العائلية، وتمت الإجابة على الاستفسار من قبل المديرية.

ما مدى صحة إيقاف تجديد الزيارات العائلية؟

وفي الرسالة الموجهة للمديرية العامة للجوازات السعودية، استفسر المغرد عما إذا كان صحيحاً تم إيقاف تجديد الزيارات العائلية لجميع الجنسيات، وذلك بقوله: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل صحيح تم إيقاف تجديد الزيارات العائلية لجميع الجنسيات؟».

وردت المديرية العامة للجوازات على الاستفسار بشأن إيقاف تجديد الزيارات العائلية، بأنه يتوجب الالتزام بضوابط التأشيرة، والمغادرة قبل انتهاء صلاحية التأشيرة.

وفي وقت سابق، أكدت الجوازات السعودية أنه لا يمكن السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي باستخدام سجل الأسرة.

وأصدرت المديرية العامة للجوازات بيانًا عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، أوضحت فيه أن سجل الأسرة هو وثيقة تثبت صلة القرابة بين التابعين داخل المملكة العربية السعودية فقط، ولا يمكن حاملها السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي، كما أكدت المديرية أنه عند إصدار أو تجديد جواز السفر، يتم تحديد وسيلة النقل وتوصيلها للمستفيد.

استلام جوازات الأبناء بعد تجديدها

وفي سياق متصل، ردت مديرية الجوازات السعودية على سؤال أحد المغردين عبر حسابها الرسمي «خدمة العملاء»، حيث استفسر المغرد حول كيفية استلام جوازات أبنائه بعد تخريم الجوازات قبل ثلاثة أيام.

وأجابت المديرية بأنه عند إصدار أو تجديد جواز السفر، يتم تحديد وسيلة النقل، وتوصيل الجواز للمستفيد فور الانتهاء من إجراءات طباعته.

مدة جواز السفر في الدول العربية وخارجها

ودعت المديرية العامة للجوازات المواطنين الذين يرغبون في السفر خارج المملكة إلى التحقق من صلاحية جوازات سفرهم وتجديدها أو استخراج جوازات سفر جديدة للتابعين قبل موعد السفر بوقت كاف.

وأكدت المديرية، في بيان عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أن الحد الأدنى لصلاحية جواز السفر هو 3 أشهر في حال السفر إلى الدول العربية، و6 أشهر للسفر إلى بقية الدول، كما أوضحت الجوازات أن بطاقة سجل الأسرة لا تعد وثيقة سفر.

وأوضحت الجوازات أنه يجب على الراغبين في السفر إلى خارج المملكة حمل جواز سفر ساري الصلاحية أو الهوية الوطنية، عند السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن الهوية الوطنية الرقمية المتاحة عبر منصتي «أبشر» و«توكلنا»، لا تخول صاحبها السفر إلى خارج المملكة.