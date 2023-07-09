في خدمتك| تعرف على إجراءات تجديد جواز السفر «أون لاين»

تقدم وزارة الداخلية الكثير من الخدمات الهامة للمواطنين، ومن بينها خدمة تجديد جواز سفر إلكترونيًا من منزلك، وهو ما يوفر على المواطنين الكثير من الوقت والمجهود في الوقوف بالمصالح الحكومية، حيث يمكنك الدخول على موقع الإدارة العامة للجوازات التابعة لوزارة الداخلية واتباع خطوات مبسطة تنتهي بالحصول على الخدمة.

خطوات تجديد جواز السفر إلكترونيًا

وخلال التقرير التالي، ترصد «الوطن» خطوات تجديد جواز السفر إلكترونيًا من منزلك بطريقة سهلة ومبسطة وباستخدام هاتفك المحمول.

الخطوة الأولى لتجديد جواز السفر إلكترونيًا تكون من خلال الدخول على موقع الإدارة العامة للجوازات، التابعة لوزارة الداخلية من خلال موقعها الرسمي، وبعد ذلك تقوم بتسجيل الدخول على الموقع، وفي حال عدم وجود حساب لك يمكنك إنشاء حساب بطريقة مبسطة والقيام بتسجيل الدخول.

أما الخطوة التالية، تكون من خلال إدخال البيانات المطلوبة لاستخراج جواز سفر أون لاين، مع ضرورة إرفاق الرقم القومي وصورة من البطاقة الشخصية، وإدخال صورة شخصية مقاس 4×6 ولابد أن تكون الصورة الشخصية بخلفية بيضاء.

شروط خاصة بالمتزوجين

ثم تقوم بعد ذلك بإرفاق صورة من شهادة المؤهل الدراسي، في حال إذا كان غير مثبت في بطاقة الرقم القومي، مع إرفاق صورة من شهادة التجنيد لتوضيح الموقف منه بالنسبة للذكور.

كما أنه لابد من إرفاق قسيمة الزواج، وفي حال إذا كان اسم الزوج غير مسجل في جواز السفر الخاص بالإناث يتم إرفاق صورة منها أيضا مع طلبهم، وفي الخطوة الأخيرة تقوم بدفع رسوم الخدمة، وبعدها ستظهر لك رسالة بموعد استلام جواز السفر.