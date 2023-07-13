«طلاب من أجل مصر» بجامعة سوهاج تحيي الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو

نظم طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج، بالتعاون مع قصر ثقافة سوهاج، حفلًا فنيًا بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وجاء ذلك بحضور اللواء الوزير طارق الفقي محافظ سوهاج، والدكتور حسان النعماني، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس طلاب من أجل مصر، وعمداء ووكلاء الكليات ووكلاء الوزارات المختلفة وعدد من رؤساء المدن والأحياء وأعضاء هيئة التدريس وطلاب من أجل مصر من مختلف كليات الجامعة.

فعاليات حفل طلاب من أجل مصر

وتضمن اللقاء عزف مجموعة من الأغاني الوطنية من فرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة سوهاج ثم عرض مسرحي بعنوان «حدوتة شهيد» تناول فترة ما قبل ثورة الـ 30 من يونيو وفكر الجماعات الإرهابية وتضحيات جنودنا البواسل لتظل مصرنا آمنة مستقرة.

كما جرى عرض فيديو تسجيلي عن إنجازات الدولة المصرية وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف القطاعات والمجالات.