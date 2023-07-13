حسن أبو الروس يطلق كليب «قطة سيامو».. أغنية إسبانية صورها في نيويورك

أطلق الفنان حسن أبو الروس، أجدد أعماله الغنائية «قطة سيامو» بشكل فيديو كليب جرى تصويره في ولاية نيويورك الأمريكية.

تجربة جديدة لحسن أبو الروس

ويخوض أبو الروس تجربة غنائية غير مسبوقة خلال الأغنية التي يغنيها باللغة الإسبانية في أول عمل غنائي مصري وعربي من نوعه، ويشارك في بطولته مع النجمة الكوبية لويسا دياجو التي تشاركه الغناء على طريقة الدويتو.

ويعيد حسن أبو الروس تقديم نفسه خلال الكليب بشكل موسيقي وغنائي جديد عن أعماله السابقة، ليس فقط بغنائه بالإسباني وإنما اعتماده على مزيج من موسيقى الريجاتون والموسيقى اللاتينية في عمل غنائي استغرق تحضيره أكثر من شهر، وتم تصويره في أنحاء متفرقة في نيويورك مع المخرجة سلمى عامر.

ويعد كليب «قطة سيامو» أول بشائر ألبوم حسن أبو الروس الجديد «العيون بصالي» والذي يضم في جعبته خمس أغنيات، يطلق أغانيه فرادى «سنجلز» على مدار الأسابيع المقبلة، وتعاون خلال الأغنية مع الملحن محمد يحيي، في حين تولى حسن كتابة كلماتها العربية.

ويدشن حسن أبو الروس عبر الألبوم انطلاقته الفنية الجديدة في عالم الغناء بشكل موسيقي مختلف، وذلك بعد النجاح الجماهيري لأغنياته «شيكالاستيك»، «فلتت مني»، «كل الناس» و«لما باجي»، عبر غنائه لأول مرة باللغة الإسبانية واقتحامه عالم الراب خلال إحدى أغنيات الألبوم.

أغنية حسن أبو الروس باللغة الإسبانية

كما يعيش أبو الروس حاليا حالة انتعاشة فنية غير مسبوقة، فمع انشغاله بألبومه الغنائي وحفلته، شارك مؤخرا في بطولة الجزء الثاني من مسلسل «ريفو» الذي يضم توليفة من النجوم منهم أمير عيد وركين سعد وملك الحسيني، ويجسد خلاله شخصية «أباظة» وهو أحد الأعضاء الأساسيين في فرقة ريفو في فترة التسعينات حسب قصة المسلسل.