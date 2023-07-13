سعر طن الأرز الشعير اليوم.. تراجع يصل إلى 1000 جنيه

سجل سعر طن الأرز الشعير اليوم، تراجعًا كبيرًا للأرز عريض الحبة، وفقًا لعمليات البيع والشراء التي جرت داخل الأسواق الحرة والمتاجر في محافظات مصر، بينما شهد «عريض الحبة» حركة تداول ممتازة، ليسجل سعر طن 15 ألفًا و200 جنيه، وسط تراجع بواقع 1000 جنيه لكل طن مباع.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

وكشف حاتم عبد الغفار،عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ سعر طن الأرز الشعير اليوم، شهد تراجعًا للأرز الشعير عريض ورفيع الحبة، وذلك بما يعود بالنفع على قطاع كبير من المستهلكين في محافظات مصر، إذ سجلت أسعاره التالي:

- سجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة، 15ألفًا و200 جنيه، وسط تراجع بلغ 1000 جنيه لكل طن مباع.

- سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة، 14ألفًا و900 جنيه، وسط تراجع بلغ 700جنيه لكل طن.

وفرة في الكميات المعروضة

وأشار «حاتم» إلى أنّ سعر طن الأرز الشعير اليوم، سجل وفره في الكميات المعروضة، لافتًا أنّ محافظتي كفر الشيخ والدقهلية ينتجان من محصول الأرز الشعير نحو 82%، وفقًا للمنزرع على نطاق محافظات الوجهين البحري والقبلي للعام الجاري.