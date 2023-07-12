سعر الأرز الشعير اليوم في الأسواق.. استقرار ملحوظ

يشهد سعر الأرز الشعير اليوم استقرارا ملحوظا في الأسواق المصرية، بعد أن تراجعت الأسعار أمس بنحو 700 جنيه، بالنسبة للطن الواحد، وذلك بسبب قيام الدولة المصرية باستيراد كميات كبيرة من الأرز الهندي، واقتراب موسم حصاد الأرز، حسب ما صرح به حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين في تصريحات لـ«الوطن».

تراجع أسعار الأرز الفترة المقبلة

وأضاف أبوصدام، أن هناك توقعات بمزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة نظرا لموسم حصاد الأرز الجديد، كما أنّ الأسعار تعتبر الفترة الحالية عادلة للغاية، في ظل إقبال المواطنين المستمر على الشراء.

سعر الأرز الشعير اليوم

وتابع أنّ سعر طن أرز الشعير يسجل 15 ألف جنيه، ويبلغ سعر الأرز رفيع الحبة 14 ألف جنيه بالنسبة للطن، كما يسجل سعر الأرز عريض الحبة 24 ألف جنيه بالنسبة للطن، ويتراوح سعر الكيلو في الأسواق بين 23 و27 جنيها.