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سعر الأرز الشعير اليوم.. تراجع مستمر وزيادة الإقبال على الشراء

كتب:

مريم حنفي
02:04 م | الثلاثاء 11 يوليو 2023
الأرز

الأرز

قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، إنّ سعر الأرز الشعير اليوم سجل تراجعا ملحوظا فيما يخص سعر الطن، حيث يقدّر الهبوط بنحو 700 جنيها، بسبب استيراد كميات كبيره من الأرز الهندي، كما ساهم موسم حصاد الأرز في انخفاض الأسعار حاليا، نظرا لأن جميع التجار يعرضون الكميات المتاحة لديهم استعدادا لاستقبال حصاد الموسم الجديد. 

وفرة في المعروض من الأرز 

وأضاف أبوصدام لـ«الوطن»، أنّ الأسواق المصرية تتمتع الفترة الحالية بوفرة في الأرز، كما أنّ الإقبال مستمر على الشراء طوال العام، ولكن يزداد الفترة الحالية بعد انخفاض الأسعار، في ظل توقعات قوية بمزيد من الانخفاض الفترة المقبلة وحتى الانتهاء من موسم حصاد الأرز. 

سعر الأرز الشعير اليوم

وتابع أنّ سعر الأرز الشعير يبلغ 15 ألف جنيه بالنسبة للطن، كما يبلغ سعر طن الأرز رفيع الحبة 14 ألف جنيه، فيما يبلغ سعر طن الأرز عريض الحبة 24 ألف جنيه، وسعر الأرز في الأسواق يتراوح بين 23 و27 جنيها.

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بقلم مريم حنفي