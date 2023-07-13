طفرة عمرانية كبيرة.. «إكسترا نيوز» تعرض تقريرا عن أهمية مدينة العلمين الجديدة

عرضت شاشة قناة «إكسترا نيوز» تقريرًا عن مدينة العلمين الجديدة بعنوان «العلمين الجديدة.. مدينة متكاملة على ساحل المتوسط»، أبرزت فيه القيمة الاقتصادية والسياحية للمدينة التي تعتبر من الجيل الرابع الصديقة للبيئة.

الموقع الاستراتيجي لمدينة العلمين الجديدة

ووفقاً للتقرير، فإن مدينة العلمين الجديدة تتميز بموقع استراتيجي متميز يضم مناطق سياحية وصناعية وفنادق تضاهي المدن العالمية، وتتفوق عليها على كافة المستويات، مسلطًا الضوء على استهداف «العلمين» جذب مزيد من الاستثمارات السياحية والعقارية.

طفرة عمرانية غير مسبوقة بـ«العلمين الجديدة»

وأشارت «إكسترا نيوز» في تقريرها، إلى الطفرة العمرانية الكبيرة التي شهدتها المدينة الجديدة والتي تمثلت في مئات المشروعات من بينها الأبراج الشاطئية وأبراج داون تاون والمنطقة الترفيهية والممشى السياحي والمدينة التراثية.

وأوضح أن المؤشرات سجلت ارتفاع أسهم مدينة العلمين الاقتصادية باعتبارها مدينة سياحية عالمية واقتصادية من الطراز الأول تستقطب السائحين من مختلف أنحاء العالم منذ وضع الرئيس السيسي حجر الأساس للمدينة لتضيف دخلاً جديداً لمصر على المستوى السياحي بما يمثله من مردود على الاقتصاد المصري وبما يتماشى من تحويل الشواطىء المصرية للاستدامة والاستخدام طوال العام.