منة الشرقاوي: مهرجان العلمين الجديدة يضم أكثر من 12 نشاطا ترفيهيا

قالت الإعلامية منة الشرقاوي، إنّ اليوم الخميس سيشهد افتتاح الدورة الأولى لمهرجان العلمين الجديدة، وسيشهد أكثر من 12 نشاطا ترفيهيا مثل العروض الجوية لطائرات rc بمشاركة لاعبين محترفين وتحديات «جيت سكي»، وبطولة دولية للكرة الشاطئية.

الشرقاوي: المهرجان سيضم عرض أزياء عالمي

وأضافت «الشرقاوي»، خلال تقديم حلقة اليوم، من برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن المهرجان سيضم عرض أزياء عالمي لأفضل 10 من مصممي الأزياء بالوطن العربي ومختلف الدول.

وتابعت: «المهرجان يتضمن حفلات موسيقية مميزة جدا على رأسها حفل الموسيقار عمر خيرت، وهناك مجهود كبير جدا تم بذله حتى نرى مهرجانا عالميا يليق باسم مصر ومدينة العلمين الجديدة، المدينة الساحرة التي تعتبر واجهة سياحية عالمية وتضم أبراجا وفنادق ومراكز ترفيهية وتنافس أهم مدن العالم».