تأجيل محاكمة مديرة شركة أدوية وصيدلي في قضية فساد بـ22 مليون جنيه 

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وائل حسن الشربيني رئيس المحكمة، تأجيل محاكمة كل من «آ.ع.ع» مديرة فرع بشركة أدوية و«م.ال.ع» صيدلي، لجلسة الانعقاد المقبل، مع استمرار حبس المتهم الثاني، وضبط وإحضار المتهمة الأولى في اتهامهم بالاستيلاء على المال العام.

تأجيل محاكمة مديرة شركة أدوية وصيدلي

القضية التي تنظرها محكمة جنايات الإسكندرية مقيدة، برقم 1677 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، ببلاغ بقيام المتهمة الأولى، بالاشتراك مع المتهم الثاني في الاستيلاء على المال العام بقيمة تزيد عن مبلغ 22 مليون جنيه من شركة أدوية.

تفاصيل القضية

وكشفت التحقيقات، بأن المتهمة الأولى «آ.ع.ع» بصفتها موظف عام مديرة فرع شركة أدوية تابعة لهيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، سهلت للمتهم الثاني «م.ال.ع» صيدلي حر وصاحب 3 صيدليات، بغير حق الاستيلاء على بضائع عبارة عن أدوية ومستحضرات تجميل، مملوكة لجهة عملها قيمتها 22.26.934.29 جنيها عبر حيلة بأن وافقت على صرفها من فرع الشركة رئاستها دون سداد المتهم الثاني لقيمتها نقدا والتجاوز عن الحدود الائتمانية المسموح بها وبالمخالفة للائحة الشركة والتعليمات الصادرة، بإيقاف التعامل مع المتهم الثاني.

نوعية الأدوية

وتبين من التحقيقات أن المتهمة الأولى قامت بتمكين المتهم الثاني خلال الفترة من 2020 إلى 2021 من الحصول على كميات كبيرة من الأدوية ومستحضرات التجميل، دون سداد قيمتها وأنها اعتادت إخراج البضائع بالمخالفة للقانون ولوائح الشركة، وعلى الرغم من اعتراض مشرف الحسابات بالشركة على خروج هذه البضائع إلا عقب سداد قيمتها، وتمكن المتهم الثاني من الاستيلاء على أدوية تزيد قيمتها عن 22 مليون جنيه دون ضمانات كافية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قرارها وحددت دور الانعقاد القادم.