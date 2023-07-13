عاجل.. مفاجأة من «كاف» للزمالك قبل مبارة القمة بشأن إلغاء الكونفدرالية

حسم مسؤولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، الجدل حول إمكانية إلغاء بطولة الكونفدرالية في الموسم الجديد؛ بسبب استحداث بطولة دوري السوبر الأفريقي وزيادة عدد المباريات مع تواجد 8 أندية ستخوض دوري الأبطال أو الكونفدرالية، بجانب بطولة دوري السوبر الأفريقي، إذ تأكدت إقامتها بشكل طبيعي في الموسم المقبل، بعد الإعلان عن مواعيدها، لكن هناك تفكير في إلغاء البطولة بداية من نسخة 2025 حسب مصدر بـ«كاف».

وجرى تداول أنباء حول إلغاء بطولة الكونفدرالية كونها مستحدثة في عام 2004، في ظل استحداث بطولة دوري السوبر الأفريقي وهو الأمر المطروح بالفعل ولكن ليس الموسم المقبل، وحال استمرت إقامة بطولة دوري السوبر الأفريقي، قد يجري إلغاء بطولة الكونفدرالية، على أن تكون بطولة دوري السوبر الأفريقي بدلا منها حسب مصدر مسؤول داخل الاتحاد الأفريقي.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم، مواعيد مباريات الكونفدرالية، وجاءت كالتالي:

يقام الدور التمهيدي الثاني لكأس الكونفدرالية من 15 إلى 17 من سبتمبر المقبل.

الجولة الأولى: 24-26 نوفمبر.

الجولة الثانية: 1-3 ديسمبر.

الجولة الثالثة: 8-10 ديسمبر

الجولة الرابعة: 19-20 ديسمبر

الجولة الخامسة: 23-25 فبراير 2024.

الجولة السادسة: 1-3 مارس 2024.

يقام ربع النهائي الكونفدرالية بين 29 و31 مارس 2024.

يقام نصف النهائي الكونفدرالية من 19 إبريل إلى 21.

النهائي: الذهاب بين 10 و12 مايو، والإياب من 17 إلى 19 من نفس الشهر.

ويعود الزمالك للمشاركة في بطولة الكونفدرالية من جديد بعدما نجح في آخر مشاركة له في التتويج بها على حساب نهضة بركان.