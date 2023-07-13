استقبلت ربع مليون مواطن.. اعرف جهود مصر لحل الأزمة السودانية

استعرض تقرير لقناة «إكسترا نيوز» الجهود المصرية المتواصلة لحل الأزمة السودانية، واستقبال الأشقاء الوافدين لمصر، موضحا طريقة تعامل القاهرة الإيجابية مع الأزمة منذ اندلاعها وحتى الآن.

جهود مصر لحل الأزمة السودانية

ووفقاً للتقرير، فإنَّ مصر سعت إلى حل الأزمة السودانية منذ إندلاعها من خلال الانفتاح على كافة الأطراف، والتواصل مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية للوصول إلى رؤية موحدة إزاء حل الأزمة.

الجهود الدبلوماسية والسياسية المصرية لحل أزمة السودان

وأشارت «إكسترا نيوز»، إلى الجهود الدبلوماسية والسياسية المصرية المبذولة بهدف الوصول إلى حل سلمي، ولم تبخل مصر في بذل أي جهود لحل الأزمة ودعم السودان الشقيق إنسانياً في مواجهة الأوضاع الراهنة، وفتحت أبوابها لاستقبال الوافدين.

وتابع التقرير: «وفرت مصر موارد ضخمة لضمان تشغيل المعابر الحدودية بشكل دائم لاستقبال الأعداد غير المسبوقة من الفارين من الصراع وتقديم المساعدات الغذائية والطبية والنفسية لهم، بجانب تقديمها نحو 300 طن مساعدات طبية وغذائية عاجلة مع تسهيل إجلاء نحو 10 آلاف أجنبي من العاملين بالبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية».

واستقبلت مصر أكثر من 250 ألف مواطن سوداني منذ اندلاع الصراع وحتى الآن، كما افتتحت ممراً إنسانياً بين أسوان ووادي حلفا بالسودان لتلبية الاحتياجات العاجلة للأشخاص المتضررين من الصراع، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة، وفقاً لتقرير «إكسترا نيوز».