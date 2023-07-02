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رسائل شكر للرئيس السيسي بعد توزيع مساعدات على المناطق الحضارية الجديدة

كتب:

محمد أيمن سالم
09:29 م | الأحد 02 يوليو 2023
مساعدات عينية

مساعدات عينية

قامت وزارة الداخلية بتوزيع مساعدات عينية على قاطني المناطق الحضارية الجديدة استمرارا لدورها المجتمعي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

الداخلية توزع مساعدات عينية   

وأعرب عدد من المواطنين، في تقرير عرضته «اكسترا نيوز» عن سعادتهم بالهدايا والمساعدات، موجهين رسائل شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، راعي مبادرة كلنا واحد.

وقالت إحدى السيدات: «ربنا يخلي لنا الريس ويبارك لنا فيه وينصره على من يعاديه، في كل المناسبات مش ناسينا وساترنا».

وقالت أخرى: «وزارة الداخلية دائما بيتواصلوا معانا، ويساعدونا، وشكرا للرئيس وبارك الله فيه».  

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بقلم محمد أيمن سالم