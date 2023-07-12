كندا تعلن عن تقديم حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

كشف رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، اليوم الأربعاء، عن حزمة تمويل جديدة تعتزم بلاده تقديمها إلى أوكرانيا، بقيمة 410.2 مليون دولار أمريكي.

تعزيز الأمن عبر الأطلسي

وأضاف «ترودو»، خلال قمة الناتو في ليتوانيا، أنه سيقدم حزم تمويل من أجل دعم أوكرانيا للعمل على تعزيز الأمن عبر الأطلسي، بحسب بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء اليوم، فيما كانت الحكومة الكندية قد أمرت بمصادر طائرة نقل روسية من طراز«أن-124 روسلان»، المحتجزة في أوتاوا.

سبب حظر سفر الطائرة

وتابع البيان الصادر: «أمرت الحكومة الكندية بمصادرة طائرة النقل الروسية الموجودة الآن في مطار تورنتو.. وبعد مصادرة الأصل ستتصرف حكومة كندا فيه وفقًا للقانون الفيدرالي، وفي حالة مصادرة الطائرة، تنوي كندا العمل مع كييف بشأن نقلها إلى أوكرانيا، من أجل تعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أو استعادة السلم والأمن الدوليين أو إعادة الإعمار»، على حد وصفها، ومنعت كندا مغادرة الطائرة منذ نهاية فبراير 2022 حيث تم إغلاق المجال الجوي أمام الطيران الروسي.

قمة هامة للناتو

واحتضنت ليتوانيا قمة لحلف شمال الأطلسي الناتو، بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتم الإعلان عن استمرار الدعم الغربي لأوكرانيا ضد روسيا في الأزمة التي بدأت بينهما منذ 27 فبراير 2022.