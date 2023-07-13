إجراء الكشف الطبي على 1273 حالة في قرى «حياة كريمة» بكفر الشيخ

أطلقت جامعة كفر الشيخ قافلة طبية توعوية إرشادية شاملة إلى قرية خليج قبلي والقرى المجاورة بمركز مطوبس، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

دور جامعة كفر الشيخ في تنفيذ خطة الدولة

يأتي ذلك في إطار دور الجامعة للمساهمة في تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء أجيال قادرة على مواكبة الخطوات الجادة للدولة المصرية في بناء الدولة الحديثة والمساهمة في تحقيق أهدافها وفق رؤية 2030، وإيماناً بدور الجامعة في خدمة المجتمع داخل قري محافظة كفر الشيخ في نطاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأشرف على القافلة ميدانياً الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشؤون خدمة المجتمع وتنميه البيئة ومقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، وبحضور نافع حمادة، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، ومحمد صلاح، مدير إدارة متابعة المشروعات، وأحمد عبد الله، وحازم عياد، من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

الكشف على عدد كبير بمختلف التخصصات الطبية

شارك في القافلة عدد من المتخصصين من كليات الطب والأسنان والتمريض والصيدلة والطب البيطري والزراعة، حيث جرى الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، التي شملت «الباطنة، والعيون والرمد، والأنف والأذن والحنجرة، والنساء والتوليد، والجلدية والتناسلية، والنفسية والعصبية، والأطفال، والجراحة العامة، وجراحة العظام، وجراحة المسالك البولية، وجراحة المخ والأعصاب»، بإشراف الدكتور وائل الفقي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بمشاركة شباب أسرة الجوالة بجامعة كفر الشيخ والشباب المتطوعين بصندوق مكافحة الإدمان.

كما شاركت كلية الطب البيطري وكلية الزراعة بندوات إرشادية وشاركت كلية التربية النوعية وكلية الآداب بندوات توعوية، وتم تنفيذ ورشة عمل قام بها طلاب قسم التربية الفنية بالجامعة لتلوين سور الوحدة الصحية وإضافة لمسة جمالية بالقرية، وحاضر الدكتور طارق عطية، أستاذ التنمية الريفية بكلية الزراعة والمدرب المعتمد من الأكاديمية الوطنية للتدريب والمنسق الفني للبرناج الرئاسي «مودة» للحفاظ على كيان الأسرة المصرية محاضرة بعنوان الزواج المبكر وتأثيره السلبي على الأسرة المصرية.

إطلاق القوافل التنموية الأكثر بالقري الأكثر احتياجاً

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، استمرار الجامعة في إطلاق القوافل التنموية بالقري الأكثر الأكثر احتياجًا، وأنّ القافلة تضم نُخبة من أعضاء هيئة التدريس يُمثلون التخصصات المختلفة من كوادر متميزة من كليات الطب البشري والأسنان والصيدلة والتمريض والطب البيطري والتربية النوعية والآداب والزراعة.

ووجه «دسوقي»، باستمرار إطلاق القوافل الطبية والتوعوية التنموية للمناطق الأكثر احتياجًا بجميع مراكز محافظة كفر الشيخ، بهدف إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج بالمجان، وتوعية الموطنين من خلال عقد الندوات والمحاضرات التى تخدم هذه القري وتعمل على تنمية مهاراتهم.

إجراء الكشف الطبي على 1273 حالة من أبناء قرية خليج

وأضاف «دسوقي»، أنّ القافلة الطبية شهدت اليوم إقبالاً كبيرًا من الأهالي، وتم إجراء الكشف الطبي على 1273 حالة من أبناء قرية خليج قبلي والقرى المجاورة، على يد نُخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة «حياه كريمة»، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.