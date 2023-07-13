«حياة كريمة» تطلق قافلة طبية في قرية الكرنك بالمنيا

أطلقت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» قافلة طبية في اليوم، الخميس، في قنا من أجل دعم القطاع الصحي بالمحافظة، وتقديم الخدمات الطبية المختلفة للأهالي الأكثر احتياجا بقرى المحافظة، وجاءت هذه القافلة بالتعاون بين مبادرة «حياة كريمة» ووزارة الصحة والسكان.

التخصصات الطبية

وأُطلقت قافلة طبية ضمن مبادرة «حياة كريمة»، في قرية الكرنك التابعة لإدارة أبوتشت، اليوم؛ لتقديم الخدمة الطبية للأهالي الأكثر احتياجًا في القرية والقرى المجاورة لها، وتضم القافلة عددًا من التخصصات الطبية المختلفة، تتلخص في الآتي:

- العظام

- القلب

- الجراحة

- الباطنة

- الأطفال

- الأسنان

- الأنف والأذن

- الأشعة

- التحاليل الطبية

- النساء والولادة

- وحدة طب الأسرة

خدمات طبية مجانية ليومين

وتضم القافلة الطبية صيدلية علاجية، تضم أنواع العلاج المختلفة، التي يتم صرفها بالمجان للأهالي بعد انتهاء الكشف، ومن المقرر أن تستمر القافلة الطبية التابعة لحياة كريمة، في تقديم خدماتها الطبية الشاملة بالمجان للأهالي في قنا على مدار يومين، بداية من اليوم الخميس الموافق 13 يوليو، وحتى غد الجمعة.