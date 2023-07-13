لمدة 3 ساعات.. فصل الكهرباء عن عدة مناطق بكفر الشيخ غدا

أعلن قطاع كهرباء كفر الشيخ، فصل التيار عن مغذي محولات 3 قرى بدائرة مركز بيلا، اعتباراً من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 3 عصراً، لمدة 3 ساعات، غداً الجمعة الموافق 14 يوليو الجاري، وذلك لتنفيذ برنامج الصيانة الدورية للوحات التوزيع.

المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي

وأوضح القطاع، في بيان اليوم الخميس، أنّ المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي قري «أبو بدوي، والحوة، وإبشان» وتوابعهم بدائرة مركز بيلا، بهدف رفع كفاءة الخدمة الكهربائية بالمناطق المذكورة.

فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة

وتوجه قطاع كهرباء كفر الشيخ، بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.