فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بكفر الشيخ اليوم.. الأماكن والمواعيد

أعلن قطاع كهرباء كفر الشيخ التابع لشركة شمال الدلتا، فصل التيار الكهربائي، اليوم الأحد، عن عدة مناطق، بمدينة دسوق، لأعمال الصيانة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، وهندسة كهرباء دسوق.

فصل الكهرباء لأعمال الصيانة

وقال قطاع الكهرباء إنَّه سيتم فصل التيار الكهربائي غداً الأحد، عن عدد من أحياء مدينة دسوق، من الساعة التاسعة والنصف صباحاً، وحتى الثانية مساءً، وذلك لإجراء أعمال الصيانة اللازمة للمحولات والمغذيات بهذه المناطق.

وأوضح قطاع كهرباء كفر الشيخ، أن المناطق التي تتأثر بقطع الكهرباء، هي مناطق «المنشية، والمحرقة، وشارع المدارس، وشارع سعد، والميدان، والغفران»، والمناطق التابعة لهم لمدة 4 ساعات ونصف، وذلك لعمل الصيانة اللازمة للشبكات والمحولات بهذه المناطق.

رفع كفاءة الخدمة

وتوجه القطاع بالاعتذار عن فصل التيار الكهربائي لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة، اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.