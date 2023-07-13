ترسم بقدميها.. انطلاق معرض «رحلة عمر» للفنانة السورية دعاء البسطاطي

عرض برنامج «المشرق العربي»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «رحلة عمر.. عنوان معرض الفنانة التشكيلية السورية دعاء البسطاطي»، إذ قالت دعاء في التقرير: «في البداية كنت أرسم لوحات أطفال، والمعرض اسمه رحلة عمر، من لحظة الولادة حتى لحظة الوفاة، أحببت التعبير عن هذه الرحلة بين الطفولة إلى التقدم في العمر».

الرسم على الزجاج

ذكر التقرير، أن الرسم على الزجاج ليس النوع الفني الوحيد الذي تتقنه دعاء، لكنه تحدٍ جديد، نجحت فيه حسب النقاد وزائري المعرض، كعادتها مع كل التحديات.

وأوضحت دعاء: «كان لديّ أفكار محددة، وأشخاص خطر في بالي أن أرسمها مثل الطفل اليتيم، والطفل المتشرد، وبائعة الكبريت، والأطفال الذين يعيشون مع أسرهم، وكبار السن في دور المسنين، واستطعت تجسيد كل هذه الشخصيات».

ووفقا لما جاء في التقرير، فإنه سرعان ما ننسى أننا نشاهد حالة فريدة لإنسانة وُلدت دون يدين، حيث تعلمت استخدام قدميها لإنجاز أعمالها في الحياة اليومية وحياتها الفنية.

الفنون التشكيلية

وذكرت دعاء: «أرسم بقدماي، ولا يوجد شيء صعب، تعودت على هذا الأمر منذ ولادتي، وأصبح استخدام القدمين أمر سهل للغاية، وبدأت الرسم في الثالثة عشرة من عمري، بتشجيع من أختي، أحببت الأمر واستطعت أن أعبر عما بداخلي من خلال الرسم، ثم التحقت بمركز أدهم إسماعيل للفنون التشكيلية، ثم التحقت بكلية الفنون الجميلة».