أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الخميس.. مستقرة لوفرة المعروض

تشهد أسعار الأسماك بأنواعها المختلفة استقراراً ملحوظاً داخل الأسواق، اليوم الخميس، نظراً لوفرة المعروض، خاصةً وأن الأسماك تُعتبر أحد أهم البدائل القوية للحوم الحمراء، والتي تحتوي على قيمة غذائية عالية.

أسعار الأسماك في مصر اليوم

واستقرت اسعار الأسماك اليوم بالاسواق المحلية نظراً لوفرة المعروض منها، في ظل توازن العرض والطلب، ويتراوح سعر سمك البلطي ما بين 65 و80 جنيهاً للكيلو يحسب الحجم، ويتراوح سعر سمك البوري ما بين 80 و130 جنيهاً.

ويتراوح سعر كيلو الماكريل المجمد ما بين 75 إلى 120 جنيهاً، بينما يتراوح سعر كيلو الجمبري الوسط ما بين 185 و350 جنيهاً للكيلو بحسب الحجم، وفقاً لما أكد فوزي السيد، عضو شعبة الأسماك، في تصريحات لـ«الوطن» اليوم الخميس.

أسعار السمك في سوق العبور اليوم

وتشهد أسعار السمك في سوق العبور استقرارآ في معظم الأنواع، حيث يتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي ما بين 40 و200 جنيه، كما يتراوح سعر سمك البلطي بين 66 و70 جنيهاً حسب الحجم، بينما يتراوح سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 20 و60 جنيهاً للكيلو، ويتراوح سعر كيلو البوري بين 80 و110 جنيهات حسب الحجم، ويتراوح سعر كيلو المكرونة المجمدة ما بين 30 و40 جنيهاً للكيلو، ويتراوح سعر الدنيس بين 100 إلى 160 جنيهاً للكيلو.

أسعار المأكولات البحرية في سوق العبور

ويتراوح سعر كيلو الجمبري، في سوق العبور، بين 70 و170 جنيهاً حسب الحجم، ويتراوح سعر كيلو سمك المرجان بين 40 و55 جنيهاً، كما يتراوح سعر المرجان المجمد بين 20 و30 جنيهاً للكيلو، ويتراوح سعر كيلو الجمبري المجمد بين 100 و250 جنيهاً، ويتراوح سعر السبيط والكاليماري والسابيا ما بين 170 و280 جنيهاً للكيلو، ويتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 و190 جنيهاً حسب الحجم والنوع.