وصول المياه لترعة الدلتا الجديدة لأول مرة (فيديو)

نشرت الصفحة الرسمية لشركة المقاولون العرب عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فيديو بعنوان: «لأول مرة.. وصول المياه لترعة الدلتا الجديدة».

ضخ المياه من محطة معالجة الدلتا الجديدة

وجاء في الفيديو: «تم اليوم بحمد الله بدء التشغيل التجريبي، وضخ المياه من محطة معالجة الدلتا الجديدة بالحمام إلى ترعة الدلتا الجديدة، ضمن المشروع الذي يقوم بتنفيذه تحالف شركات المقاولون العرب وحسن علام وأوراسكوم ومتيتو».

وتابعت: «من المخطط أن تكون طاقة المحطة 7.5 مليون متر مكعب يوميا من المياه التي يتم نقلها على مسار الترعة المفتوحة وعن طريق 12 رافعا، وصولا لمحطة المعالجة، وقد قامت شركة المقاولون العرب بتنفيذ محطة رفع رقم 10 على مسار الترعة، وتم بدء التشغيل التجريبي لها».