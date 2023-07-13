سياسي سوداني يوضح لـ«إكسترا نيوز» أهمية قمة دول الجوار ومخرجاتها

كشف الدكتور أمجد فريد، السياسي السوداني، أهمية قمة دول جوار السودان ومخرجاتها في ترجمتها على أرض الواقع وتشكيل آليات لتفعيل المخرجات وحل الأزمة، مؤكدا «بعض المخرجات لها أهمية أكثر من غيرها ومن أبرزها وأكثرها إلحاحاً أولوية الوضع الإنساني للعالقين من المدنيين بمناطق الصراع واللاجئين السودانيين».

فريد: مصر تتحمل عبئا كبيرا في التعامل مع مشكلة اللاجئين السودانيين

وأضاف «فريد» خلال مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، أنَّ أزمة السودان أخفق العالم في إطلاق عمليات إغاثة إنسانية فاعلة منذ اندلاعها وحتى الآن «أي على مدار 89 يوما»، قائلاً: «ليس من المعقول تحمل دول الجوار وحدها عبء التعامل مع مشكلة اللاجئين السودانيين وخصوصاً دول مثل مصر وجنوب السودان المتحملين العبء الأكبر».

المجتمع الدولي وأزمة السودان

وأوضح السياسي السوداني، كيفية الضغط على المجتمع الدولي لتحمله التزاماته تجاه أزمة السودان وتبعاتها، بأنَّ الأزمة الحقيقية أن المجتمع الدولي لا يعرف كيفية التعامل مع الأزمة ويتخبط في قراراته، «لا يزال يتخبط بل يتخبط أكثر بعد اندلاع الأزمة حتى في عملية الإغاثة الإنسانية».

وأكد «فريد»، مقدرة دول الجوار على التعامل بإيجابية مع أزمة السودان بإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، قائلاً «دول الجوار تمارس نفوذها بالتفاوض مع أطراف الأزمة للوصول إلى إنشاء ممرات آمنة ومناطق خضراء يتم من خلالها إيصال المساعدات وتخفيف عبء الكوارث الناجمة عن الأزمة».