رئيس تحرير «نبض السودان»: كلمة الرئيس السيسي بقمة دول الجوار خارطة طريق

قال عماد السنوسي، رئيس تحرير موقع نبض السودان، إنَّ كلمة الرئيس السيسي التي ألقاها خلال قمة جوار السودان تعتبر خارطة طريق لحل الأزمة، مشيرًا إلى النقاط الرئيسية الأربع التي تعد محاور لكلمة الرئيس المصري تبدأ بالاتفاق على مبدأ احترام سيادة السودان والحل السياسي الشامل بين كل الأطراف السياسية باعتبار ما يحدث شأنًا داخليًا.

السنوسي: مقترحات السيسي خلال قمة الجوار السوداني خارطة طريق لحل الأزمة

وأضاف «السنوسي» خلال مداخلة هاتفية قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ ما اقترحه الرئيس السيسي في كلمته خلال القمة يعد نقطة بداية لحل الأزمة لأن الحلول مرضية لجميع الأطراف السودانية وشيء مقنع للشعب السوداني.

استنكار الرئيس السيسي للتدهور المريع للوضع الإنساني بالسودان

وتابع رئيس تحرير موقع نبض السودان، أنَّ الرئيس السيسي استنكر التدهور المريع للوضع الإنساني، وصعوبة وصول المساعدات للشعب السوداني في مناطق الأزمة، قائلاً: «هذه النقطة تحدثت عن مآسي الشعب السوداني الذي يعيشها جراء الصراع الدائر في السودان وصعوبة وصول بعض المساعدات».