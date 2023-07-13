وزير التعليم: نسبة نجاح اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة تجاوزت 91%

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة هذا العام والتي تجاوزت 90%؜، وتجاوزت نسبة الحاصلين على 95% فأكثر 1.5% من عدد الطلاب.

وزير التعليم في زيارة مركز التصحيح

كشف الوزير عن نسبة النجاح في اللغة الأجنبية الثانية والتي تجاوزت 91% فأكثر، والحاصلين على 95% فأكثر تجاوزت 20% من عدد الطلاب.

استعرض الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال زيارته لمركز تصحيح امتحانات الثانوية بالكنترول الرئيسي، الإجراءات والمراحل المختلفة التي تمر بها عملية التصحيح الإلكتروني والمراجعة والتدقيق لأوراق الإجابة.

دقة عملية التصحيح الإلكتروني لأوراق الأسئلة

كما تابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي دقة عملية التصحيح الإلكتروني لأوراق الأسئلة (المقالية والبابل شيت)، والتي تمر بالعديد من المراحل الدقيقة التي تخضع لنخبة من الكوادر ذات الخبرات المتميزة لضمان تحقيق الدقة والجودة.

وأنهى طلاب الثانوية العامة للشعبتين العلمي والأدبي امتحاناتهم للعام الدراسي الجاري 2022-2023، اليوم الخميس 13 يوليو الجاري في مادة الأحياء والفلسفة والجبر والهندسة الفراغية.