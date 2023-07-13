هل توجد درجات رأفة في نتيجة الثانوية العامة 2023؟.. «التعليم» توضح

هل يوجد درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة 2023، سؤال تبادر إلى أذهان طلاب الصف الثالث الثانوي، تزامنا مع انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023، حيث أدى الطلاب الامتحان في مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضة البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) شعبة الرياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

هل يوجد درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة 2023

وأجاب مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، على سؤال الطلاب، هل يوجد درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة 2023، مؤكدا أنّه يتم تطبيق درجات الرأفة على طلاب الصف الثالث الثانوي مستحقي الدرجات والذين يكونون على حافة النجاح، لمساعدتهم على النجاح وفق قواعد.

وأضاف المصدر، لـ«الوطن» أنّه يتم تطبيق درجات الرأفة بعد الانتهاء من تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023، وتتم في مرحلة مراجعة نتائج الطلاب مستحقي درجات الرأفة، حيث يتم التركيز فيها على الطلاب الراسبين في مادة أو 3 مواد في نتيجة الثانوية العامة 2023، بضوابط صارمة.

الطلاب التي تستحق درجات الرأفة في الثانوية العامة

وأشار المصدر، إلى أنّ درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة 2023، تكون لطلاب الصف الثالث الثانوي المقترب من النجاح في المادة بنسبة كبيرة، ويحتاج إلى درجات بسيطة فقط للنجاح في هذه المادة.

وفي هذا السياق، انتهت اليوم، امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023، بمواد الأحياء للشعبة العلمية علوم، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والجبر والهندسة الفراغية للشعبة العلمية رياضة، كما انتهي طلاب الصف الثالث الثانوي، المكفوفين، امتحانات الثانوية العامة 2023، بامتحان مادة الإحصاء.