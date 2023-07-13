متأثرا بوعكة صحية.. وفاة مدير فني سابق لنادي بيلا الرياضي بكفر الشيخ

سادت حالة من الحزن الشديد على الوسط الرياضي في كفر الشيخ، لوفاة الكابتن علاء دشيش، المدير الفني السابق لنادي بيلا الرياضي، وأحد الرموز الرياضية بالمحافظة، عن عُمر ناهز الـ64 عاماً، بعد وعكة صحية ألمت به خلال الفترة الماضية.

رئيس نادي بيلا ينعي الكابتن الراحل علاء دشيش

ومن جانبه، نعى جمال الصيرفي، رئيس نادي بيلا الرياضي، وأعضاء مجلس الإدارة، ببالغ الحزن والأسى الكابتن علاء دشيش، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، داعين الله له أن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كان من المديرين الفنيين المشهود لهم بالكفاءة العالية

كما نعى الرياضيون ولاعبو كرة القدم بنادي بيلا وأندية محافظة كفر الشيخ الكابتن علاء دشيش، مشيرين إلى أن الراحل كان يحظى بدماثة الخلق والأدب الجم وكان من المديرين الفنيين المشهود لهم بالكفاءة العالية وله بصمات مع نادي بيلا الرياضي لاعباً ومدرباً ورئيساً لقطاع الناشئين بالنادي.

موعد جنازة الكابتن علاء دشيش

ومن المُقرر أن تُشيع جنازة الكابتن علاء دشيش، المدير الفني السابق لنادي بيلا الرياضي، ظهر غداً الجمعة، على أنّ تتلقي أسرة الراحل العزاء أمام منزل العائلة بحي أبو دشيش بمدينة بيلا.

نادى بيلا الرياضي

الجدير بالذكر، أنّ نادى بيلا الرياضي يُعد أحد أقدم الأندية الرياضية فى محافظة كفر الشيخ، حيث تم تأسيسه فى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وتحديداً فى العام 1976م، وخرج منه عدد من نجوم الكرة المصرية، منهم: الكابتن حسام غالى، نجم الأهلي السابق.