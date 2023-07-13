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«القاهرة الإخبارية»: بوتين يحذر من انضمام أوكرانيا للناتو

كتب:

أحمد شوقي
07:57 م | الخميس 13 يوليو 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن عضوية أوكرانيا «المحتملة» في الناتو ستشكّل تهديدًا واضحًا على روسيا وذلك في نبأ عاجل أذاعته فضائية «القاهرة الإخبارية».

الرئيس الأوكراني يضغط على الجانب الأوروبي

وقال الرئيس الروسي، إن عضوية أوكرانيا في الناتو ستخلق مزيدًا من التوتر العالمي.

ويضغط الرئيس الأوكراني على الجانب الأوروبي لأخذ قرار سريع بشأن ضم أوكرانيا للاتحاد الأوروبي حيث يحقق هذا الانضمام الحماية الأمنية والاقتصادية لأوكرانيا في المستقبل.

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