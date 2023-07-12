بايدن: بوتين يجرنا لحرب ولن نتوقف عن دعم أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الأزمة الروسية الأوكرانية يمكن إنهاؤها سريعا عن طريق انسحاب روسيا من حدود أوكرانيا والاعتراف بحدودها، مبينا أنه توجد حاليا فرصة لتغيير العالم إلى الأفضل.

الناتو يلعب دورا هاما في حماية أعضائه

وأضاف «بايدن»، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الأربعاء: «روسيا ترتكب انتهاكات ضد الأوكرانيين، والناتو يلعب دورا هاما في حماية أعضائه، كما أن السويد ستنضم قريبا لحلف الناتو، وبوتين يسعى لجرنا إلى الحرب، ولكننا حرصنا على جاهزية الناتو الدفاعية، وبذلنا مجهودا كبيرة لمنع اندلاع الأزمة، وبوتين يعتقد أنه يستطيع الصمود أمام الناتو، ووحدتنا لن تنكسر، وملتزمون بدعم أوكرانيا ولن نتوقف عن ذلك».