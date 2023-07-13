«يا ليل» لعمرو دياب ونجله عبد الله تتصدر «تويتر» بعد ساعة من طرحها

تصدرت أغنية عمرو دياب «يا ليل»، بمشاركة ابنه عبد الله، تريند موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عقب ساعة من طرحها.

الأغنية من كلمات أمير طعيمة

الأغنية تمثل تجربة موسيقية جديدة، حيث يقدم الفنان عمرو دياب موسيقى عصرية مختلفة عن السائد على الساحة منذ فترة، وتجمع كلمات الأغنية بين اللغتين العربية والإنجليزية، حيث يغني نجله عبد الله دياب مقاطع باللغة الإنجليزية.

وعقب ساعة فقط من طرح الأغنية، تصدرت تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

طرح أغنية "قولي اسمي"

أغنية ياليل من كلمات أمير طعيمة ولحن عمرو دياب وتوزيع أحمد إبراهيم، ميكساچ وديچيتال ماستر أمير محروس، وتصوير فوتوغرافي كريم نور.

يذكر أن عمرو دياب، كان طرح مؤخرا أغنية «قولي اسمي»، التي حققت نجاحا كبيرا، وتصدرت ترتيب الأعلى استماعا في الوطن العربي، عبر تطبيق أنغامي للموسيقى.

أغنية "قولي اسمي" من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، وتوزيع جلال حمداوي.