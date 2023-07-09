عمرو دياب يطرح أحدث أغنياته «قولي اسمي»

طرح النجم الكبير عمرو دياب، أحدث أغنياته عبر منصة «أنغامي» بعنوان «قولي اسمك».

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع جلال حمداوي، ميكساج وديچيتال ماستر أمير محروس، وتصوير فوتوغرافي كريم نور.

يذكر أن الفنان عمرو دياب يستعد لإحياء حفل كبير في صول تاون بالساحل الشمالي يوم 14 من الشهر الجاري.

وعلى صعيد آخر، يستعد عمرو دياب لإحياء حفل يوم 11 أغسطس في جولف بورتو مارينا في الساحل الشمالي.

حفل الهضبة في بيروت

وفي العاصمة اللبناينة بيروت، من المقرر إحياء الهضبة حفلا جديدا بعد غياب 13 عام وذلك يوم 19 أغسطس المقبل، التي تأتي ضمن حفلات الهضبة خلال فصل الصيف، وظل إقامة الحفل من عدمه مسار جدل حتى كشف مُنظم الحفل والجهات المعنية في العاصمة اللبنانية أن الحفل سيقام في موعده المحدد.

ومن المقرر أن يقدم عمرو دياب خلال حفلاته باقة من أغنياته الجديدة التي طرحها مؤخرا من بينها أغنية «خلص على قلبي».