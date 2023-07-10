عمرو دياب يستعد لطرح «يا ليل» أول دويتو مع ابنه عبد الله

طرح الفنان عمرو دياب، برومو تشويقي لأغنيته الجديدة «يا ليل»، التي تجمعه بابنه عبدالله دياب لأول مرة.

وكان عمرو دياب وابنه عبد الله، قدما جزءا من الأغنية في الإعلان الذي جمعهما مؤخرا لصالح إحدى شركات الاتصالات، ومن المتوقع أن تطرح الأغنية كاملة خلال الأيام المقبلة عبر تطبيق أنغامي للموسيقى.

عمرو دياب يتصدر الترند بسبب أغنية قولي اسمي

كان عمرو دياب، تصدر تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بأحدث أغنياته «قولي اسمي»، بعد طرحها بأقل من ساعة.

وأغنية قولي اسمي، تعد التعاون الأول بين الفنان عمرو دياب والموزع المغربي جلال حمداوي، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وتصوير فوتوغرافي كريم نور.

ومن ناحية أخرى، يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل كبير في الساحل الشمالي يوم 14 من الشهر الجاري، كما يستعد أيضا لإحياء حفل آخر في مارينا يوم 11 أغسطس، بالإضافة إلى الحفل المنتظر الذي سيحييه في بيروت يوم 19 أغسطس، بعد غياب 12 عاما عن إحياء الحفلات في لبنان.