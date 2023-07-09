تذاكر حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي.. تصل إلى 80 ألف جنيه

يبحث محبو الهضبة لمعرفة أسعار تذاكر حفل عمرو دياب، المقرر إقامته في الساحل الشمالي، يوم الجمعة الموافق 11 أغسطس المقبل، والتي تأتي ضمن حفلات الهضبة خلال فصل الصيف.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي نُقدّمها للقارئ على مدار الساعة، نستعرض في التقرير التالي أسعار تذاكر حفلة عمرو دياب في الساحل الشمالي، وفق الشركة المنظمة للحفل، على هذا النحو:

أسعار تذاكر حفلة عمرو دياب في الساحل الشمالي

سعر تذكرة عمرو دياب في الساحل الشمالي الفئة الأولى: 600 جنيه.

سعر تذكرة عمرو دياب في الساحل الشمالي الفئة الثانية: 1200 جنيه.

سعر تذكرة عمرو دياب في الساحل الشمالي طاولة لـ10 أشخاص: 80 ألف جنيه.

حفلات الهضبة في يوليو

ووفق المعلن يحيي عمرو دياب حفلًا غنائيًا في مراسي يوم 14 يوليو الجاري، وتتنوع تذاكر الحفل وأسعارها كالتالي:

الفئة الأولى Standing بـ2000 جنيه.

الفئة الثانية High Table بـ4000 جنيه.

الفئة الثالثة Lounges بـ8000 جنيه.

الفئة الرابعة Lounges VIP بـ16 ألف جنيه.

حفل الهضبة في بيروت

وفي العاصمة اللبناينة بيروت من المقرر إحياء الهضبة حفلا جديدا بعد غياب 13 عام وذلك يوم 19 أغسطس المقبل، والتي تأتي ضمن حفلات الهضبة خلال فصل الصيف، وظل إقامة الحفل من عدمه مسار جدل حتى كشف مُنظم الحفل والجهات المعنية في العاصمة اللبنانية أن الحفل سيقام في موعده المحدد.

من المقرر أن يقدم عمرو دياب خلال حفلاته باقة من أغنياته الجديدة التي طرحها مؤخرا من بينها أغنية «خلص على قلبي».