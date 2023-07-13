استقرار سعر اليورو بنهاية التعاملات في البنوك المصرية اليوم

سجلت أسعار اليورو اليوم، استقرارًا ملحوظًا أمام الجنية المصري في مختلف البنوك، بنهاية تعاملات اليوم، إذ تهم العملة الأوروبية الموحدة، فئة كبيرة من الأشخاص خاصة المهتمين بأخبار الاقتصاد.

وتسعترض «الوطن» في التقرير التالي، سعر صرف اليورو أمام الجنيه في البنوك المصرية، وفقا لآخر تحديثات البنوك.

سعر اليورو في بنك مصر اليوم

سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري، بنهاية التعاملات اليوم، 34.22 جنيه للشراء، و34.47 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر اليورو في البنك المركزي

سجل اليورو 34.44 جنيه للشراء، و34.59 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في البنك الأهلي

سجل سعر اليورو اليوم، 34.22 جنيه للشراء ، و34.54 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو في بنك Cib

سجل سعر اليورو اليوم 34.33 جنيه للشراء، و34.64 جنيه للبيع داخل بنك الـcib.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم 34.33 جنيه للشراء، و34.62 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

جاء سعر اليورو اليوم، بـ33.57 جنية للشراء، و33.96 جنية للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.