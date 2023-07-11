شهد اليورو اليوم استقرارا ملحوظا في الأسعار مقابل الجنيه في جميع البنوك المصرية، حيث سجل اليوم في البنك الأهلي المصري 33.99 جنيه للبيع، وترصد السطور التالية، سعر اليورو اليوم الثلاثاء 11-7-2023 في البنوك المصرية، وفق مواقع البنوك الإلكترونية.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري: 33.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري: 33.77 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم فى البنك الأهلي المصري

سعر اليورو اليوم فى البنك الأهلي المصري: 33.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم فى البنك الأهلي المصري: 33.81 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سعر اليورو اليوم في بنك مصر: 33.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر: 33.81 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك الاسكندرية

سعر اليورو اليوم في بنك الاسكندرية: 34.11 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الاسكندرية: 33.92 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB اليوم: 33.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB اليوم: 33.79 جنيه للشراء.