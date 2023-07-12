استقرار سعر اليورو بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء في البنوك المصرية

سجلت أسعار اليورو اليوم الأربعاء، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك بنهاية تعاملات اليوم.. وتسعترض «الوطن»، سعر صرف اليورو أمام الجنيه في البنوك المصرية وفقا لآخر التحديثات.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 33.84 جنيه للشراء، وسجل 34.16 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي

وسجل سعر اليورو اليوم 33.98 جنيه للشراء، وسجل 34.13 جنيه للبيع وفقا للبنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر اليورو اليوم 33.84 جنيه للشراء، و34.31 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو اليوم في بنك Cib

وسجل سعر اليورو اليوم 33.95 جنيه للشراء، و34.28 جنيه للبيع وفقا للبنك التجاري الدولي cib.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

وسجل سعر اليورو اليوم 33.95 جنيه للشراء، و34.27 جنيه للبيع، تبعا لبنك الإسكندرية.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر اليورو اليوم 33.57 جنيه للشراء، و33.96 جنيه للبيع تبعا لمصرف أبو ظبي الإسلامي.