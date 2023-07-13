استقر سعر اليورو اليوم الخميس 13-7-2023 في البنوك، وسجل متوسط سعر صرفه في البنك المركزي المصري نحو 33.97 جنيه للشراء و34.95 للبيع، فيما سجل سعره في البنك الأهلي المصري نحو 34.39 للبيع و34.33 جنيه للشراء، ووصل سعر اليورو في بنك مصر إلى 34.39 جنيه للبيع، و34.22 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 34.39 جنيه للبيع و34.22 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وصل سعر اليورو اليوم بنك مصر اليوم الخميس لنحو 34.39 جنيه للبيع، و34.22 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي نحو 34.39 جنيه للبيع و34.22 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB نحو 34.51 جنيه للبيع و34.33 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس اليوم الخميس 34.50 جنيه للبيع و34.33 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بلوم مصر

سجل سعر اليورو اليوم في بلوم مصر 32.75 جنيه للبيع، و32.38 جنيه للشراء.