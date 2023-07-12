استقرار سعر اليورو اليوم الأربعاء 12-7-2023 في البنوك

حافظ سعر اليورو اليوم الأربعاء 12-7-2023 في البنوك على استقراره المستمر منذ فترة طويلة، وترصد السطور التالية، سعر اليورو اليوم الأربعاء 12-7-2023 في البنوك، وفق المواقع الرسمية لها والذي جاء كما يلي:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري اليوم

- سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء 33.50 جنيه للشراء و33.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

- بلغ سعر اليورو في بنك مصر 33.50 جنيه للشراء أما سعر البيع فبلغ 33.68 جنيه.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

وبالنسبة لسعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB اليوم الأربعاء، سجل 33.92 جنيه للبيع أما سعر الشراء فسجل 33.46 جنيه.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية اليوم، 33.62 جنيه للشراء 33.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية

فيما يسجل سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية، 33.49 جنيه للشراء أما سعر البيع سجل 33.68 جنيه.

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

وعن سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول اليوم، يبلغ للشراء 33.53 جنيه، و33.70 جنيه للبيع.