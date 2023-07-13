لحظة نجاة طيار من ثوران بركان نيوزيلندا.. الرماد حرق جسده (فيديو)

شرح طيار بلجيكي، أمام محكمة منطقة أوكلاند، اليوم الخميس، أثناء محاكمة 3 شركات سياحية متهمين بخرق السلامة، خلال «كارثة 9 ديسمبر 2019»، عندما ثار بركان هائل في نيوزيلندا، أسفر عن مصرع 22 شخصاً، لحظة نجاته من ثوران البركان بأعجوبة، بحسب ما أوردت صحيفة «نيويورك بوست» اليوم الخميس.

لحظات النجاة من ثوران بركان نيوزيلاندا

قال الطيار البلجيكي، بريان ديبو، إنه نجا برفقة اثنين من ركاب الطائرة، تعرضوا لإصابات خطيرة، من خلال القفز في أحد المسطحات المائية القريبة من موقع بركان نيوزيلندا، إذ غمرتهم سحابة من الرماد الساخن الناجمة عن الانفجار، تسببت في حرق أجزاء من أجسادهم، معرباً عن أن المياه أنقذتهم من الموت.

Nuevas imágenes de la tragedia del volcán que dejó 22 muertos



Ha salido a la luz un nuevo video de la tragedia del volcán que hizo erupción en White Island, Nueva Zelanda, en 2019 y que se saldó con la muerte de 22 personas. pic.twitter.com/YlLlrCXv9E — RT en Español (@ActualidadRT) July 13, 2023

وأكد «ديبو» أنه عندما ثار البركان، توجه جميع الركاب إلى مروحية الطائرة في محاولة لتفادي رماد البركان الثائر، ولكن جميعهم احترقوا، ووجد في تلك اللحظة أن الفرصة الوحيدة للنجاة هي القفز في المياه، باعتبارها الخيار الأكثر أماناً، وأضاف أنه رأى خلفه عمود الرماد البركاني يرتفع لنحو 1000 أو 2000 قدم (305 أو 610 أمتار)، ممتلئ بالصخور والحطام.

قال الطيار، الذي يعيش حالياً في كندا، إنه كان يعمل مع شركة الرحلات السياحية (Volcanic Air) لمدة ثلاثة أو أربعة أسابيع، وكان يقوم بأول رحلة طيران غير خاضعة للإشراف في اليوم الذي ثار فيه البركان.

وتواجه الـ3 شركات المتهمة بخرق السلامة، غرامة قصوى قدرها 1.5 مليون دولار نيوزيلندي.

ثوران بركان نيوزيلند

يذكر أن ثوران كبير اندلع في تمام الساعة الثانية يوم 9 ديسمبر 2019، أدى إلى مقتل 22 شخصاً، من بين 47 شخصاً كانوا على جزيرة شمالية في نيوزيلندا علي بعد 48 كيلومتراً من الجزيرة البيضاء، التي تشهد نشاطاً بركانياً، وكانوا جميعهم على متن طائرة خلال رحلة سياحية للجزيرة.