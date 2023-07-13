ناقد فني: مهرجان العلمين الجديدة سيكون له مردود كبير على الإبداع

قال خالد محمود، ناقد فني، إنَّ تأثير مهرجان العلمين الجديدة 2023 وتأثيره على الفن بدأ قبل انطلاق الأنشطة الرئيسية بالمهرجان، موضحاً «الإحساس بأجواء مختلفة ومبهجة جعلنا نستشعر قدرنا في توصيل صورة مختلفة للعالم من خلال الفعاليات والاحتفالات».

«محمود»: العلمين الجديدة منطقة غالية على مصر

وأضاف «محمود» خلال مداخلة هاتفية لتغطية خاصة عن مهرجان العلمين الجديدة على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ مدينة العلمين الجديدة بمنطقة غالية على مصر ويعرفها العالم ويمكن لأي فنان مصري أن يبدع ويقدم أفضل ما لديه خلال المهرجان.

أجواء مهرجان العلمين الجديدة تساعد على الإبداع

وتابع الناقد الفني، «أجواء المهرجان تساعد على الإبداع وأتوقع مردودا كبيرا لكل ما سيتم تقديمه، ولمهرجان العلمين الجديدة باستغلال منطقة مختلفة مساحتها واسعة ما يتيح التفاف آلاف الجماهير وهي فرصة للنجم والفنان في التفاعل ورؤية مردود كبير لما يقدمه من أعمال فنية».